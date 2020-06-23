Минпромторг предложил расширить правило «третьего лишнего» при закупке одноразовых медизделий

Министерство промышленности и торговли подготовило проект постановления правительства, который расширяет действие правила «третий лишний» при госзакупках одноразовых медицинских изделий. Документ опубликован на сайте regulation.gov.ru. Его обсуждение продлится до 3 июля.

Согласно предложенным изменениям это правило будет действовать при закупке медизделий, изготовленных из любого пластика и полимерных материалов, а не только из поливинилхлоридного пластика (ПВХ).

Для этого планируется внести соответствующие изменения в Постановление Правительства РФ № 102 от 05.02.2015 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также признать утратившим силу Постановление Правительства РФ № 967 от 14.08.2017 «Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которое определяло российских производителей одноразовых медизделий из ПВХ, получавших преференции на госторгах.

В пояснительной записке к документу указано, что сейчас в соответствии с указанными постановлениями ограничения допуска иностранных товаров применяются только в случае изготовления медизделий из ПВХ, однако большинство таких изделий производятся из различных комбинаций полимерных материалов, которые включают в себя как ПВХ-пластикаты, так и полиэтилен, полипропилен, полистирол, поликарбонат и другие виды полимеров.

Из-за этого некоторым заказчиам удается формировать техническое задание для аукциона таким образом, чтобы избежать применения правила «третьего лишнего». Для этого указывается, что закупаемые изделия должны быть изготовлены «без использования ПВХ-пластиката».



Проект постановления была разработан «с целью исключения возможности неправомерного неприменения Постановления № 102», уточняется в пояснительной записке.

Маргарита Грошева

pharmvestnik