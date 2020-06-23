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Минпромторг предложил расширить правило «третьего лишнего» при закупке одноразовых медизделий

Минпромторг расширил применение правила «третьего лишнего» на закупку всех одноразовых пластиковых медиздлелий. Сейчас оно применяется только для медизделий, которые изготовлены из ПВХ-пластика. Этим пользуются некоторые заказчики, чтобы избежать ограничений при закупках.

Министерство промышленности и торговли подготовило проект постановления правительства, который расширяет действие правила «третий лишний» при госзакупках одноразовых медицинских изделий. Документ опубликован на сайте regulation.gov.ru. Его обсуждение продлится до 3 июля.

Согласно предложенным изменениям это правило будет действовать при закупке медизделий, изготовленных из любого пластика и полимерных материалов, а не только из поливинилхлоридного пластика (ПВХ).

Для этого планируется внести соответствующие изменения в Постановление Правительства РФ № 102 от 05.02.2015 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также признать утратившим силу Постановление Правительства РФ № 967 от 14.08.2017 «Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которое определяло российских производителей одноразовых медизделий из ПВХ, получавших преференции на госторгах.

В пояснительной записке к документу указано, что сейчас в соответствии с указанными постановлениями ограничения допуска иностранных товаров применяются только в случае изготовления медизделий из ПВХ, однако большинство таких изделий производятся из различных комбинаций полимерных материалов, которые включают в себя как ПВХ-пластикаты, так и полиэтилен, полипропилен, полистирол, поликарбонат и другие виды полимеров.

Из-за этого некоторым заказчиам удается формировать техническое задание для аукциона таким образом, чтобы избежать применения правила «третьего лишнего». Для этого указывается, что закупаемые изделия должны быть изготовлены «без использования ПВХ-пластиката».

Проект постановления была разработан «с целью исключения возможности неправомерного неприменения Постановления № 102», уточняется в пояснительной записке.

Маргарита Грошева
pharmvestnik

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23 июня, 2020 | Просмотров: 40