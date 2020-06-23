«Фармасинтез» готовит свою версию ремдесивира от COVID-19

Минздрав РФ 16 июня одобрил «Фармасинтезу» Викрама Пунии проведение третьей фазы клинических исследований препарата Ремдеформ с действующим веществом ремдесивир. Это препарат Gilead, применяемый для борьбы с коронавирусом в ряде стран, но в России пока не зарегистрированный. В «Фармасинтезе» надеются получить добровольную лицензию на его выпуск. Минздрав РФ 16 июня одобрил «Фармасинтезу» Викрама Пунии проведение третьей фазы клинических исследований препарата Ремдеформ с действующим веществом ремдесивир. Это препарат Gilead, применяемый для борьбы с коронавирусом в ряде стран, но в России пока не зарегистрированный. В «Фармасинтезе» надеются получить добровольную лицензию на его выпуск.

С учетом особых условий проведения клинических исследований и регистрации препаратов от коронавирусной инфекции «Фармасинтез» рассчитывает вывести свой ремдесивир на российский рынок в сентябре 2020 года, сообщил Vademecum владелец компании Викрам Пуния. Он уточнил, что компания вела подготовительную работу к проведению КИ ремдесивира с февраля 2020 года.

Ремдесивир – противовирусный препарат широкого спектра, который испытывался от вируса Эбола, а также для лечения ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. В мае в США разрешили экстренное применение препарата у госпитализированных с COVID-19 пациентов. Официально он одобрен при лечении коронавирусной инфекции, например, в Японии.

Кроме того, в мае 2020 года Gilead подписала с пятью производителями дженериков из Индии и Пакистана неэксклюзивные лицензионные соглашения, разрешающие производить ремдесивир и распространять его в 127 странах. Из Восточной Европы и Центральной Азии в список попали Армения, Азербайджан, Республика Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. Россия в перечень не включена.

Пуния считает такую избирательность несправедливой и надеется на «социальную ответственность» Gilead. «Мы понимаем, что на сегодня это самый обнадеживающий препарат от новой коронавирусной инфекции с учетом мировой практики. Наша задача – сделать его доступным для российской системы здравоохранения», – сказал он. Для этого, по его словам, «Фармасинтез» планирует обратиться к Gilead за предоставлением добровольной лицензии, чтобы получить право на производство и поставку препарата российским пациентам.

«Фармасинтез» рассчитывает выводить препарат на рынок в случае, если получит регистрацию в России раньше Gilead. Компания сама может зарегистрировать препарат по ускоренной схеме, утвержденной Правительством РФ в апреле 2020 года.

Кроме того, к сентябрю 2020 года «Фармасинтез» хочет вывести на российский рынок свою версию фавипиравира, сообщил Пуния.

Первым фавипиравир зарегистрировало совместное предприятие «ХимРара» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) «Кромис» и уже начало его поставки в российские медучреждения по цене 22 тысячи рублей за упаковку. Свои версии готовят также «Р-Фарм» и «Промомед рус» (владеет саранским «Биохимиком»).