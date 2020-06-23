Минпромторг РФ выдал первое разрешение на экспорт дезинфекторов за рубеж

ГК «Арнест» и АО «Корпорация «Росхимзащита» (входит в ГК «Ростех) получили разрешение от Минпромторга РФ на экспорт в ряд стран Персидского залива, включая Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), дезинфекторов в аэрозольной упаковке. Разрешение стало первым с момента ограничения экспорта медизделий в марте 2020 года. В июне 2020 года ведомство разрешило экспортировать дезинфицирующие средства, респираторы и медицинские маски только в страны ЕАЭС. ГК «Арнест» и АО «Корпорация «Росхимзащита» (входит в ГК «Ростех) получили разрешение от Минпромторга РФ на экспорт в ряд стран Персидского залива, включая Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), дезинфекторов в аэрозольной упаковке. Разрешение стало первым с момента ограничения экспорта медизделий в марте 2020 года. В июне 2020 года ведомство разрешило экспортировать дезинфицирующие средства, респираторы и медицинские маски только в страны ЕАЭС.

«На данный момент мы смогли насытить российский рынок средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и медицинской продукцией, необходимыми для борьбы с пандемией. Теперь можем начать экспорт такой продукции за рубеж. Отраслевые предприятия сейчас ведут переговоры о заключении экспортных контрактов на поставки в третьи страны, и в Минпромторг РФ уже поступают обращения компаний о разъяснении порядка получения соответствующего целевого подтверждения», – заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Дезинфицирующие средства производятся на линии ГК «Арнест» и будут отгружены заказчикам во второй половине июня 2020 года. Мощности АО «Арнест» составляют 500 млн штук дезинфекторов в форме аэрозолей и более 120 млн единиц продукции в полимерной упаковке в год. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2019 году компания выручила 9,19 млрд рублей, чистая прибыль составила 630,3 млн рублей. Бенефициары производителя не раскрываются.

В марте 2020 года Правительство РФ запретило вывоз из России ряда наименований медицинских изделий, применяющихся для профилактики и борьбы с распространением COVID-19.

В начале мая 2020 года профильное постановление, запрещающее вывозить из страны медицинские маски, респираторы, медицинские костюмы, халаты и другие средства индивидуальной защиты, а также средства для дезинфекции дыхательного оборудования, утратило силу. В Минпромторге РФ пояснили, что снятие ограничений касается только экспорта в страны ЕАЭС.