В мае российские фармкомпании произвели готовых лекарств на сумму 39,2 млрд рублей

Объём производства ЛП в России за январь-май 2020 г. составил 189,1 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС). Рублёвая динамика относительно аналогичного периода 2019 г. превысила 20%. Натуральный объём производства в упаковках превысил 1,88 млрд шт. – это на 8,2% больше, чем годом ранее. Динамика при проведении расчётов в минимальных единицах дозирования (МЕД) ещё больше, здесь показатель долгосрочной динамики составил 11,7%. Всего с начала текущего года в нашей стране было произведено 33,2 млрд МЕД готовых ЛП.

Результаты мая 2020 г. с точки зрения денежных и натуральных объёмов произведённой продукции рекордов не ставили, более того, относительно итогов апреля с.г. активность производителей заметно сократилась. Тем не менее, долгосрочные темпы роста были весьма внушительными. Суммарно в мае было произведено готовых ЛП на сумму 39,2 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС), это на 30,2% больше, чем по итогам мая 2019 г. К слову – это второй результат текущего года, большая динамика фиксировалась только в феврале. Динамика в упаковках скромнее, здесь 14,8%, но это тоже второй результат за последние 5 месяцев, больший прирост фиксировался в апреле 2020 г.

Кроме того в мае 2020 г. произошло важное историческое событие, долгосрочная динамика по продукции ОТС категории практически сравнялась с темпами развития Rx препаратов – до этого динамика различалась кратно. Так относительно мая 2019 г. по ОТС препаратам прирост в упаковках составил 14,7%, по группе рецептурных динамика зафиксировалась на уровне 14,9%. Впрочем, суммарно за январь-май 2020 г. темпы роста по товарным категориям всё же не сопоставимы, так ОТС показывает долгосрочную динамику в упаковках на уровне 3%, Rx выросла за год на 15,3%.

Лидеры с точки зрения натуральной динамики отгрузок как в отношении ОТС, так и в отношении Rx препаратов за месяц фактически не изменились. Максимальную динамику в упаковках в рамках категории безрецептурных препаратов показывают компании «Славянская аптека» и НИИ «Медицины и стандартизации», а в отношении рецептурных: «Гиппократ» и «Мосфарм».

В отношении героев «второго плана» лучшие темпы роста в упаковках по группе Rx препаратов продемонстрировали компании «Эском» (отгрузки выросли в 4,6 раза) и «Вертекс» (в 1,5 раза). В случае с «Эском» динамика объясняется, прежде всего, эффектом низкой базы в периоде сравнения, компания фактически вернулась к работе только в апреле 2019 г. и сейчас только возвращается к нормальным показателям. Основной вклад в динамику внес инфузионный раствор Натрия хлорида, за год его отгрузки выросли в 3,8 раза. При этом важно отметить, что ассортимент, производимый компанией, за год расширился с 1-го до 8 наименований. У «Вертекс» абсолютный рекорд в отношении натуральной динамики принадлежит диуретику Лотонел, за год отгрузки выросли в 6,1 раза, но основной вклад в прирост внёс всё-таки Бисопролол, производство препарата за год увеличилось в 1,9 раза, но это почти 4,8 млн упак.

В группе ОТС препаратов достойна упоминания «Фирн-М», отгрузки компании в упаковках за год увеличились в 121 раз, причём в текущем году предприятие выпускало только один продукт – Гриппферон. Здесь, очевидно, следует «благодарить» эпидемию коронавируса, которая сопровождалась массовым ажиотажем в отношении противовирусных препаратов.

gmpnews