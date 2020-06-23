Минздрав разработал новый типовой контракт на поставку лекарств

Минздрав России разработал типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и информационной карты типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения. Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 7 июля 2020 г.

Проект приказа подготовлен взамен действующего приказа Минздрава России от 26.10.2017 № 870н «Об утверждении Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и информационной карты Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения», положения которого в результате многочисленных изменений в законодательстве РФ не в полной мере соответствуют действующему законодательству России.

Настоящий приказ не будет применяться в отношении закупок товаров ‎для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения ‎об осуществлении которых размещены в единой информационной системе ‎в сфере закупок до вступления в силу настоящего приказа.

Документ отличается от предыдущих версий типового контракта своей вариативностью. В разработанном документе для многих пунктов контракта существует, как минимум, два варианта действий. Так, например, в документе описаны два варианта Цены контракта. Второй вариант: максимальное значение цены Контракта и значение цены за единицу измерения Товара включают в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

gmpnews