40% вакцин против коронавируса, находящихся в клинических испытаниях, разработаны в Китае

В Китае 20 июня стартовала вторая фаза клинических исследований на людях вакцины-кандидата против коронавируса для оценки безопасности и эффективной дозы экспериментального препарата, об этом сообщает Институт медицинской биологии при Китайской академии медицинских наук (IMBCAMS).

Фаза II проводится в юго-западной провинции Юньнань. Первая фаза клинических испытаний началась в мае. Почти 200 участников в возрасте от 18 до 59 лет получили вакцину во Второй университетской больнице Западного Китая в провинции Сычуань. Исследование было рандомизированным двойным слепым и плацебо-контролируемым.

Завод по производству данной вакцины в Куньмине (столица провинции Юньнань) будет введен в эксплуатацию во второй половине 2020 года.

Институт медицинской биологии имеет богатый опыт и широкие возможности в исследованиях вакцин. Научным учреждением уже были разработаны и выпущены на рынок ослабленные живые вакцины и инактивированные вакцины против полиомиелита.

До настоящего времени пять кандидатов на вакцины против коронавируса были одобрены для клинических испытаний в Китае, что составляет 40% от общего количества вакцин, находящихся на стадии клинических испытаний во всем мире.

gmpnews