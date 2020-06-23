Трудности перехода 40% вакцин против коронавируса, находящихся в клинических испытаниях, разработаны в Китае » Boehringer Ingelheim продает свою долю в Hikma и выходит из состава акционеров Boehringer Ingelheim Invest GmbH объявила о своем намерении полностью отказаться от своих инвестиций в Hikma Pharmaceuticals PLC. Boehringer Ingelheim продаст до 28 млн акций компании Hikma Pharmaceuticals. Стоимость пакета акций около 700 млн фунтов стерлингов (871,43 млн долларов). По сообщению Hikma, компания будет стремиться выкупить акции стоимостью не более 295 млн фунтов у немецкой частной фармацевтической компании Boehringer Ingelheim. В настоящее время Boehringer Ingelheim владеет около 16,4% акционерного капитала (40 млн обыкновенных акций) и является вторым по величине акционером фармпроизводителя Hikma. Доля Boehringer оценивается примерно в 992 млн фунтов стерлингов. Общая рыночная капитализация Hikma составляет 6,03 млрд фунтов стерлингов. Фото с сайта fiercebiotech.com gmpnews