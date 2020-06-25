Федеральный регистр позволит прогнозировать потребность в лекарствах и медизделиях

В соответствии с принятым Государственной Думой во втором чтении законопроектом с 1 сентября 2020 года в России планируется создать Федеральный регистр граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, медизделия и продукты лечебного питания.

Документ закрепляет состав сведений, включаемых в регистр, а также полномочие Правительства по определению порядка его ведения.

Одновременно предлагается установить периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) — не реже одного раза в год. Это позволит своевременно актуализировать данный перечень.

Ко второму чтению была внесена поправка, уточняющая вопросы маркировки лекарств.

Правительство сможет самостоятельно устанавливать особенности ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года.

Кроме того, устанавливается, что лекарства, за исключением тех, что предназначены для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, произведенные за пределами РФ до 1 октября 2020 года, могут быть ввезены в нашу страну до 1 января 2021 года без маркировки. Порядок ввоза установит Правительство.

Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов пояснил:

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ У НАС ЕСТЬ РАЗНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ РАЗНЯТСЯ ПЕРЕЧНЕМ РАЗРЕШЕННЫХ ОБЪЕМОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ИНОГДА ИЗ‑ЗА НЕПОНИМАНИЯ ЧИСЛА ЗАСТРАХОВАННЫХ И МНОГО ЧЕМ ДРУГИМ. РАССМАТРИВАЕМЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРИЗВАН СДЕЛАТЬ ГЛАВНОЕ — НАВЕСТИ ПОРЯДОК.

Парламентарий отметил основной постулат, которого важно придерживаться: «Каждый больной гражданин, который относится к категории льготников, должен быть обеспечен лекарственными препаратами для сохранения здоровья и жизни».

Федеральный регистр, по его словам, помимо той информации, которая определяет количество застрахованных и категории заболеваний, должен иметь актуальную, фактическую информацию обеспеченности каждого льготника.

ОЧЕНЬ ВАЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО ПОНИМАТЬ ОСТАТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ», — ДОБАВИЛ ДМИТРИЙ МОРОЗОВ.

gmpnews