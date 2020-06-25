Розничный рынок ветеринарных лекарств начал возвращаться к нормальным сезонным трендам

Суммарный объём российского розничного рынка вет. ЛП составил по итогам периода январь-май 2020 г. 8,9 млрд руб. в розничных ценах, включая НДС. Рублёвая динамика относительно аналогичного периода прошлого года исчисляется довольно скромной величиной 0,9%, впрочем, после апрельского провала в мае продажи вернулись к росту, это сказалось и на общем показателе за 5 месяцев, по итогам января-апреля мы фиксировали прирост на уровне 0,6%. Объём рынка в минимальных единицах дозирования (МЕД) за период с начала текущего года составил 82,4 млн шт., это на 3,4% больше чем годом ранее, сообщает аналитическая компания RNC Pharma®.

Проблемы падения спроса в апреле объяснялись сразу двумя факторами, во-первых, из-за аномально тёплой весны сезон на большей части России наступил на месяц раньше, так что стандартный апрельский всплеск продаж пришёлся в 2020 г. на март, во-вторых, активность спроса корректировалась из-за эпидемии коронавируса и сопутствующего ажиотажа, внимание потребителей было приковано к собственному здоровью и решению проблем доступности лек. препаратов для медицинского применения. Ветеринарные препараты в известном смысле остались в стороне от этой тенденции. В мае 2020 г. ажиотаж начал сходить на нет, и ветеринарный рынок смог вернуться к более-менее стандартным тенденциям потребления, продажи вет. ЛП относительно мая 2019 г. выросли на 1,5% в рублях и показали заметный прирост в минимальных единицах (+5,1%).

В топ-30 компаний производителей максимальную динамику, как в денежном, так и в натуральном выражении показала российская «НПФ Исследовательский центр». За год продажи компании в рознице выросли в рублёвом выражении в 4,5 раза, натуральный объём вырос более чем в 7 раз. На ветеринарном рынке производитель представляет две торговых марки: линейку препаратов для профилактики и лечения дисбактериозов Ветом и мазь Биосептин. При этом динамику обеспечил практически полностью препарат Ветом. Второй из числа российских производителей результат продемонстрировал «Агробиопром» (+43% в рублях и +29% в МЕД). На розничном вет. рынке компания представляет два десятка торговых марок, но основной вклад в динамику продаж внесли две позиции: линейка препаратов под маркой Пчелодар (в частности, комбинированные инсектоакарициды для домашних животных Пчелодар Бинакар) и инсектоакарицидный препарат для пчёл Варроадез.

Наилучшую динамику в топ-30 по иностранным компаниям за январь-май 2020 г. продемонстрировал «Ветокинол» (+44% в рублях и рост в 3,4 раза в минимальных единицах), здесь отметим такие продукты как антибиотик Клавасептин (денежный объём продаж вырос в 145 раз), противомикробный препарат Оридэрмил (+78% в рублях) и средство лечения почечной недостаточности Ипакитине (+76%). Второй результат в топе с точки зрения динамики показала «КРКА», здесь +21% в денежном и +10% в натуральном выражении. Внимания здесь заслуживают антигельминтные препараты Милпразон (+13% в рублях) и Дехинел (+18%).

gmpnews