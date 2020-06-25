РАН считает перспективным создание цельновирионной инактивированной вакцины против коронавируса

Разработка цельновирионной вакцины против коронавируса, ведущейся в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, является перспективным направлением. Такое мнение высказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, выступая на Общем собрании РАН.

В цельновирионных вакцинах используются ослабленные или уже убитые вирусы (инактивированные).

НА НАШ ВЗГЛЯД, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОТА, КОТОРАЯ ВЕДЕТСЯ В ИНСТИТУТЕ ИМЕНИ ЧУМАКОВА ПОД РУКОВОДСТВОМ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА АЙДАРА ИШМУХАМЕТОВА ПО СОЗДАНИЮ ЦЕЛЬНОВИРИОННОЙ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ<…> ПОСЛЕДНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕМ КОРОНАВИРУСА, ПО-ВИДИМОМУ, ПОДНИМАЮТ ШАНСЫ ИМЕННО ЦЕЛЬВИРИОННЫХ ВАКЦИН.

Он объяснил, что коронавирус характеризуется очень большим числом бессимптомных случаев. Такие люди фактически получают некоторую вирусную нагрузку и нарабатываю антитела, что можно рассматривать как некий аналог цельновирионной вакцинации.

И, ПОСКОЛЬКУ МЫ СЕЙЧАС ВИДИМ, СОВЕРШЕННО ТОЧНО, ЧТО COVID ИДЕТ НА СПАД, ЭТО МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О ТОМ, ЧТО НАРАБАТЫВАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО АНТИТЕЛ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОЙ, КАК БЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ, ВАКЦИНАЦИИ. ПО ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ В МОСКВЕ, ПО-МОЕМУ, УЖЕ ГДЕ-ТО В РАЙОНЕ 17% ЛЮДЕЙ С НАРАБОТАННЫМИ АНТИТЕЛАМИ G, В ЧИСЛЕ ВРАЧЕЙ — БОЛЬШЕ 30%. ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ, КОТОРОЕ, ПО-ВИДИМОМУ, ГОВОРИТ В ПОЛЬЗУ ТОГО, ЧТО ЦЕЛЬНОВИРИОННАЯ ВАКЦИНА ТОЖЕ МОЖЕТ СЫГРАТЬ РОЛЬ.

Ранее Айдар Ишмухаметов сообщил, что к началу августа планируется завершить доклинические испытания этой вакцины, а в январе 2021 года, после успешного окончания клинических испытаний, можно будет говорить о ее масштабном выпуске.

gmpnews