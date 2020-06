Количество участников в системе маркировки лекарств уже более 64 тысяч РАН считает перспективным создание цельновирионной инактивированной вакцины против коронавируса » Владимир Путин вручил сотрудникам BIOCAD Государственную премию в области науки и технологий 24 июня в Кремле Президент РФ Владимир Путин вручил сотрудникам биотехнологической компании BIOCAD Государственную премию РФ в области науки и технологий за 2019 год. Премия была присуждена коллективу из трех человек: Дмитрию Морозову, Татьяне Черновской и Андрею Улитину за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. В компании была создана уникальная научно-практическая технологическая и производственная платформа для разработки и выпуска препаратов для иммунотерапии. По мнению ведущих экспертов, данное исследование обеспечивает возможность терапии многих тяжелых заболеваний. По данным Global Burden of Disease Study, число онкобольных в мире за последние десять лет увеличилось на 28%. В России Минздравом рост выявленных онкобольных зафиксирован на уровне 14 %. Во многом общемировая тенденция объясняется улучшением диагностики и качества медицины. Россия и мир остро нуждаются в новых, современных высокоэффективных препаратах, которые помогут преодолеть тяжелое заболевание и спасти миллионы жизней. Благодаря автоматизированной платформе MabNext, помогающей получать лучшие в классе антитела практически к любой мишени, BIOCAD разрабатывает инновационные препараты, предназначенные для лечения рака молочной железы, колоректального рака, рака легкого, рассеянного склероза, ревматоидного артрита, псориаза, меланомы и других. Уже запущены в производство 3 оригинальных моноклональных антитела: нетакимаб, пролголимаб, левилимаб. Остальные находятся на различных стадиях разработки, доклинических и клинических исследований Еще одна технологическая платформа компании отмечена экспертами — единая платформа YLab. Она включает оригинальные алгоритмы, позволяющие анализировать данные после секвенирования образцов. Речь идет о методах восстановления и сборки последовательности нуклеиновых кислот. Их использование позволяет исправить большинство часто встречающихся ошибок и шумов в тканях. Дмитрий Морозов, директор биотехнологической компании BIOCAD: ПОЯВЛЕНИЕ НАШИХ ПРЕПАРАТОВ СДЕЛАЛО ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ ДОСТУПНЕЕ. С НАЧАЛОМ ПРОДАЖ НАШИХ ПРЕПАРАТОВ, ЧИСЛО ПАЦИЕНТОК С ДИАГНОЗОМ «РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ», ПОЛУЧИВШИХ СОВРЕМЕННОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ В ТРИ С ПОЛОВИНОЙ РАЗА! НО ВСЕ ЭТИ ЦЕЛИ МЫ НЕ СМОГЛИ БЫ ДОСТИГНУТЬ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И, КОНЕЧНО, АКАДЕМИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВ. Я БЛАГОДАРЕН СОВЕТУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ ЗА ПРИЗНАНИЕ НАШИХ ЗАСЛУГ. СЕГОДНЯШНЯЯ ПРЕМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ОЦЕНКОЙ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ, НО И СТИМУЛОМ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ. Согласно данным, полученным исследовательской компанией «Эрнст энд Янг» (EY) и опубликованным в отчете «Анализ государственных закупок моноклональных антител в период с 2013 по 2017 гг.», регистрация и выпуск бевацизумаба, трастузумаба и ритуксимаба в России позволили снизить рыночные цены до 85% от первоначально установленных. Всего лишь за 2 года удалось существенно увеличить доступность биологической терапии, что позволило дополнительно обеспечить более 3 тысяч онкологических пациентов высокоэффективными препаратами моноклональных антител.[1] Также лекарственные препараты на основе моноклональных антител, разработанные компанией BIOCAD, позволили снизить финансовую нагрузку на бюджет здравоохранения Российской Федерации более чем на 5,8 млрд рублей.[2] [1] На основе статистики потребления МНН трастузумаб и бевацизумаб c 2015 по 2017 год из отчёта EY [2] На основе статистики потребления МНН ритуксимаб, трастузумаб и бевацизумаб c 2015 по 2017 год из отчёта EY gmpnews