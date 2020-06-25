Количество участников в системе маркировки лекарств уже более 64 тысяч

Большинство субъектов Российской Федерации доложили о готовности к работе с системой маркировки, включая маркировку лекарственных препаратов, об этом сообщил статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, в рамках селекторного совещания.

Ведомство сообщает, что в соответствии с рекомендациями Правительства Российской Федерации в субъектах созданы оперативные штабы по контролю за соблюдением законодательства в сфере обязательной маркировки товаров.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 42 РЕГИОНА СООБЩИЛИ О ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА И КОНТРОЛЕ ЗА СИТУАЦИЕЙ. ОСТАЛЬНЫЕ РАССКАЗАЛИ О ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ, ДОВЕЛИ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОВОДИМЫХ ОПЕРАТОРОМ И ЕГО ПАРТНЕРАМИ МЕРОПРИЯТИЯХ СРЕДИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И О НАЛИЧИИ ПРОБЛЕМ НЕ СООБЩИЛИ.

Минпромторг проанализирует всю предоставленную субъектами информацию в разрезе готовности всей страны. За последнюю неделю число зарегистрированных участников ГИС «Маркировка» по лекарственным препаратам выросло на 1 тыс., всего более 64 тыс.

Представители оператора проинформировали участников совещания о работе обучающего центра на сайте честныйзнак.рф, а также принципах работы торговых точек в сельской местности: в случае отсутствия связи дополнительных действий предпринимать не нужно, 54-ФЗ об онлайн-кассах предусматривает механизмы передачи данных из таких районов с задержкой в ФНС, в систему маркировки информация передается таким же образом.

Председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин уточнил, что

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЗАНИМАЕТ НЕ БОЛЕЕ 13 МИНУТ. ПЕРЕПРОШИВАТЬ КАССЫ ДЛЯ МАРКИРОВКИ НЕ НУЖНО. ЦРПТ СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ РАЗРАБОТАНЫ И ПРОДОЛЖАЮТ РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ РЕШЕНИЯ В ВИДЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ. НАПРИМЕР, ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ С ЛЕКАРСТВАМИ, ПРЕДУСМОТРЕН МАКСИМАЛЬНО ПРОСТОЙ СЕРВИС, КОТОРЫЙ ФАКТИЧЕСКИ УБИРАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОКУПКИ СКАНЕРА. МЫ СЕЙЧАС НАХОДИМСЯ НА ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА, КОТОРОЕ ПОЗВОЛИТ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ.

gmpnews