Индия намерена увеличить поставки фармсубстанций из Европы, снижая зависимость от Китая

Правительство Индии планирует ужесточить регулирование импорта фармацевтической продукции из Китая через более строгие подходы к исследованию активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) и ключевых исходных материалов для лекарств и медицинского оборудования.

Официальные источники сообщают, что одной из мер может стать увеличение пошлин на китайские товары. На сегодняшний день Индия импортирует из Китая более 53 важнейших АФИ, включая и те, которые используются в производстве лекарств для лечения туберкулеза, в производстве стероидов, витаминов. Помимо этого, из Китая импортируются упаковочные материалы, полимеры, мелкие компоненты для медицинского оборудования и приборов.

Представитель департамента фармацевтики Индии сказал, что у компаний на сегодняшний день достаточно запасов, есть хорошо налаженные торговые отношения. Но цель состоит в том, чтобы уменьшить зависимость от китайского импорта, и не только в фармацевтике, но и во всех секторах, хотя для фармацевтики это наиболее важно, поскольку Индия сильно зависит от Китая в плане АФИ. Чиновник подтвердил, что правительство работает над снижением зависимости от импорта, чтобы в случае обострения между двумя странами, Индия была обеспечена в плане поставки лекарств. Хотя, если посмотреть на график, то объем фармацевтического импорта из Китая в Индию с каждым годом только увеличивается.

На локальное производство АФИ в Индии, которое в основном базируется в Хайдарабаде и Ахмедабаде, в настоящее время приходится 8-10% индийского фармацевтического рынка, стоимостной объем более 1,33 трлн рупий (примерно 17,5 млрд долларов). Остальное включает составы. Сейчас индийские производители лекарств изучают возможности поставок АФИ и другого сырья из стран Евросоюза. Скорее всего, Индия сможет получить большее количество АФИ из Германии, Швеции и Италии, несмотря на то, что страна увеличивает и местное производство.

В настоящее время 30-35% импорта АФИ приходится именно на эти страны, у Китая оставшаяся часть. В тоже время, в Индии понимаю, что им придется столкнуться с увеличением стоимости, поскольку сегодня Китай поставляет продукцию на 25-30% дешевле, чем другие страны.

ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ ИМЕЮТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ЦЕНОВОГО ФАКТОРА, НО И ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ОБЫЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ. В САМОЙ ИНДИИ ПРОИЗВОДЯТСЯ СЛОЖНЫЕ МОЛЕКУЛЫ, НО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТАТОЧНО ОГРАНИЧЕНО, — ПОДЧЕРКНУЛ ОДИН ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ.

gmpnews