Китай проведет третью фазу испытаний вакцины против коронавируса в ОАЭ

Китайская компания Sinopharm CNBG получила одобрение на проведение крупномасштабного клинического испытания третьей фазы инактивированной вакцины против коронавируса (SARS-CoV-2) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Партнером Sinopharm в Арабских Эмиратах станет компания G42.

В настоящее время уже более десятка экспериментальных вакцин проходят испытания по всему миру, однако ещё ни одной не удалось добраться до тестирования на поздней стадии фазы III, чтобы определить их эффективность. В испытаниях принимают участие тысячи людей, и, как правило, они проводятся в странах, где вирус имеет широкое распространение, чтобы можно было наблюдать действие вакцины в реальных условиях. Однако в Китае это сделать практически невозможно, поскольку новые случаи заражения единичны. Именно поэтому КНР пошла по пути международного сотрудничества.

В компании China National Biotec Group (CNBG), является подразделением Китайской Национальной Фармацевтической Группы (Sinopharm), разработали две потенциальные вакцины, которыми были вакцинированы более 2000 человек в ходе прошедших испытаний в Китае.

Китайская компания Clover Biopharmaceuticals также стремится испытать свою вакцину за рубежом, в Австралии, а Sinovac Biotech намерена начать исследование третьей фазы в Бразилии с 9 000 добровольцев.

Фото с сайта global.chinadaily.com.cn

gmpnews