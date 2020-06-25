Takeda получила разрешение на производство ведолизумаба на своей площадке в США

Администрация США по продуктам питания и лекарственным средствам (FDA) дала «зеленый свет» на производство субстанции для кишечно-селективного биологического препарата Entyvio® (vedolizumab, ведолизумаб) компании Takeda Pharmaceutical Company Limited в Brooklyn Park (штат Миннесота, США). Помимо производства ведолизумаба, предприятие также имеет возможности для исследований и разработки будущих биологических продуктов.

Томас Возневски (Thomas Wozniewski), специалист по глобальному производству и снабжению в Takeda, прокомментировал выданное разрешение:

РАЗРЕШЕНИЕ НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СУБСТАНЦИИ ENTYVIO® В BROOKLYN PARK РАСШИРИТ ВОЗМОЖНОСТИ TAKEDA ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ ЭТИМ ВАЖНЫМ ПРОДУКТОМ. ДОБАВЛЕНИЕ БРУКЛИНСКОЙ ПЛОЩАДКИ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ СУБСТАНЦИИ БУДЕТ ИМЕТЬ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НАШЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГИБКОСТИ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК. ЭТО ПОЗВОЛИТ НАМ ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАТЬ РАСТУЩИЙ СПРОС НА ENTYVIO® В США И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ.

Takeda инвестировала более 75 млн долларов на реконструкцию и оборудование, чтобы подготовить объект к полному производству. На предприятии в настоящее время работают около 300 сотрудников. Takeda приобрела площадку в Brooklyn Park у Baxalta в 2016 году.

Entyvio® был одобрен FDA в 2014 году в качестве биологической терапии для лечения взрослых пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми активными болезнью Крона/язвенным колитом с неадекватным ответом. Entyvio® получил разрешение на маркетинг в более чем 60 странах, включая Соединенные Штаты и Европейский Союз.

Ведолизумаб является кишечно-селективным биологическим препаратом и одобрен для внутривенного введения. Это гуманизированные моноклональные антитела, которые специфически связываются с α4β7-интегрином и молекулами клеточной адгезии слизистой оболочки кишечника адрессином-1 (MAdCAM-1), а не с молекулой 1 адгезии сосудистых клеток (VCAM-1). MAdCAM-1 преимущественно экспрессируется на кровеносных сосудах и лимфатических узлах желудочно-кишечного тракта. α4β7-интегрин экспрессируется в популяции циркулирующих лейкоцитов. Эти клетки выполняют роль связующего звена в воспалительном процессе при язвенном колите и болезни Крона. Ингибируя α4β7-интегрин, ведолизумаб может ограничивать способность определенных лейкоцитов проникать в ткани кишечника.

gmpnews