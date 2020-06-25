Sanofi заключает сделку в сфере разработки вакцин с Translate Bio почти на $2 млрд

Подразделение французской компании Sanofi, занимающееся разработкой и производством вакцин, Sanofi Pasteur и американский разработчик Translate Bio договорились расширить свое существующее соглашение о сотрудничестве для разработки мРНК-вакцин от инфекционных заболеваний.

В соответствии с соглашением, Translate Bio получит авансовый платеж в размере 425 млн долларов, состоящий из 300 млн долларов наличными и частных инвестиций в обыкновенные акции в размере 125 млн долларов. Translate Bio также будет иметь право на получение будущих платежей в размере до 1,9 млрд долларов, включая 450 млн долларов в рамках соглашения 2018 года. Из этих выплат ожидается около 360 млн долларов в течение следующих нескольких лет, включая разработку вакцины против нового коронавируса (SARS-CoV-2). Кроме того, Translate Bio имеет право получать роялти с мировых продаж разработанных вакцин. В соответствии с этим соглашением, Sanofi Pasteur получит эксклюзивные права по всему миру на разрабатываемые вакцины против инфекционных заболеваний.

Акции Translate Bio на таких новостях сразу подскочили на 66%, затем правда снизились до 41%. Акции Sanofi остались на прежнем уровне, при этом уточняется, что сделка даст Sanofi около 7,2% Translate Bio.

В рамках сотрудничества, Translate Bio, используя свою мРНК-платформу, будет открывать, разрабатывать и производить вакцины-кандидаты, а Sanofi Pasteur, будет использовать свои экспертные знания в области вакцин для продвижения вакцин-кандидатов в дальнейшую разработку. Translate Bio также осуществит трансфер технологий и процессов, которые позволят Sanofi Pasteur разрабатывать и производить мРНК-вакцины.

В настоящее время команды проводят оценку in vivo нескольких кандидатов на вакцины против нового коронавируса на предмет иммуногенности. Компании ставят перед собой задачу начать первое клиническое испытание на людях в четвертом квартале 2020 года, а в случае успеха, получить одобрение регулирующих органов во второй половине 2021 года. Sanofi также работает над другой вакциной против коронавируса (с британской компанией GlaxoSmithKline), ориентированной на одобрение в первой половине следующего года.

Sanofi и Translate Bio продвигаются в доклинических исследованиях мРНК-вакцины против гриппа, начало клинических испытаний ожидается в середине 2021 года. Дополнительные программы разработки мРНК-вакцин в рамках сотрудничества включают еще один вирусный патоген и бактериальный патоген.

Сделка сделала Sanofi четвертым по величине акционером в компании Translate Bio. В прошлом месяце Sanofi продала большую часть своей 20,6%-ной доли в американской компании Regeneron за более чем 11 млрд долларов и заявила, что будет использовать финансы для инноваций и развития компании.

gmpnews