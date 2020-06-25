15-валентная пневмококковая вакцина от MSD показала эффективность в двух исследованиях

Компания Merck, известная за пределами США и Канады как MSD, объявила о результатах двух клинических исследований фазы III, в которых оценивали безопасность, переносимость и иммуногенность экспериментальной вакцины V114 – 15-валентной пневмококковой конъюгатной вакцины.

Результаты исследования у взрослых в возрасте 18 лет и старше, живущих с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), показали, что V114 вызвала иммунный ответ на все 15 серотипов пневмокка, включенных в вакцину, включая серотипы 22F и 33F. Результаты исследования у здоровых взрослых в возрасте 50 лет и старше показали, что V114 можно вводить одновременно с квадривалентной вакциной против гриппа.

Программа клинической разработки V114 фазы III состоит из 16 исследований, в которых изучается безопасность, переносимость и иммуногенность V114 для различных групп населения, подверженных повышенному риску пневмококковой инфекции, включая как здоровых пожилых людей, так и здоровых детей, а также людей, которые с ослабленным иммунитетом или имеют определенные хронические заболевания.

Компания планирует продолжить работу с Администрацией США по продуктам питания и лекарственным средствам (FDA), а также другими регулирующими органами по всему миру, для подачи регистрационных заявок на эту вакцину.

gmpnews