Утверждена форма актов о проведении контрольных закупок, включая дистанционным способом

Утверждены типовые формы Актов о проведении контрольной закупки товаров, согласно которым внеплановая проверка Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения может быть проведена и дистанционным способом. Приказ Росздравнадзора от 18.02.2020 № 1143 опубликован на официальном портале правовой информации 22 июня 2020г. publication.pravo.gov.ru, документ зарегистрирован Минюстом 19.06.2020 № 58719.

Акт о проведении контрольной закупки товаров предназначен для внесения в него сведений при проведении контрольной закупки сотрудником Росздравнадзора. Согласно Приказу, утверждаются две формы Актов, первый – для проведения обычной контрольной закупки, второй — для проведения дистанционной контрольной закупки.

По результатам контрольной закупки проверяющий возвращает юридическому лицу товары, кроме случаев приобретения в целях их последующих исследований. Потраченные на приобретение фармацевтической продукции денежные средства должны быть возвращены должностному лицу Росздравнадзора.

Если при закупке применялись фото- и киносъемка, видеозапись, то это также указывается в Акте. Контрольная закупка проводится при свидетелях, информация о которых также вносится в документ. Помимо этого, вносятся сведения о выявленных нарушениях с указанием положений актов, нарушения.

При дистанционном способе контрольной закупки, указывается информация, которая позволит идентифицировать способ, которым была проведена такая закупка. Свидетели здесь уже не нужны, только вносится информация о видео- или фотофиксации. Копия Акта с описанием закупленных товаров и выявленных нарушений направляется юридическому лицу вместе с копией приказа о проведении внеплановой проверки.

gmpnews