ФАС подготовила методические рекомендации по вопросам рекламы лекарств и медизделий

Федеральная антимонопольная служба направила своим территориальным органам письмо, к котором изложила рекомендации по рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов народной медицины. Об этом сообщается на сайте ФАС.

В частности, в письме указано, что реклама лекарственных препаратов в формах и дозировках, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, а также медицинских изделий, для использования которых требуется специальная подготовка, не допускается иначе как в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях.

Реклама медицинских изделий должна в каждом случае содержать предупреждение о наличии противопоказаний к их применению и использованию.

Предупреждение может включать в себя информацию о наличии противопоказаний, необходимости ознакомления с инструкцией по применению, необходимости получения консультации специалистов.

Поскольку Минздрав является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, при возникновении вопроса об отнесении тех или иных способов воздействия на организм человека к медицинским услугам или методам профилактики, диагностики, лечения или медицинской реабилитации, какого-либо товара к медицинским изделиям, для использования которых требуется специальная подготовка, ФАС рекомендует обращаться в это ведомство.

Елена Сидорова

pharmvestnik