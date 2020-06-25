EMA рекомендовало к одобрению первый препарат для лечения коронавирусной инфекции

Европейский регулятор рекомендовал условную регистрацию в ЕС противовирусного средства remdesivir. Показанием к применению препарата будет являться COVID-19, при котором пациенту необходима кислородная поддержка.
Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP) EMA рекомендовал условную регистрацию инъекционного препарата Veklury (remdesivir), указано на сайте агентства. Он предназначен для лечения пациентов 12 лет и старше, которым необходим дополнительный кислород.
В исследовании Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), на результаты которого опирались эксперты EMA, у применявших препарат пациентов выздоровление происходило быстрее по сравнению с плацебо-группой. Окончательные данные по смертности пациентов в этом исследовании еще не получены, отмечает регулятор.
Как сообщала компания-разработчик Gilead Sciences, к исследованию планируется ингаляционная форма remdesivir. Такая форма препарата имеет потенциал применения на более ранних стадиях заболевания и вне стационаров, считают в компании.
Remdesivir ранее получил экстренное разрешение на применение при тяжелом течении COVID-19 в США, Индии, Сингапуре и Южной Корее. Японский регулятор официально одобрил препарат по этому показанию.
В России к клиническим испытаниям remdesivir приступила компания «Фармасинтез», планируемое число участников составляет 300 человек. Производством препарата на территории России займется компания «Активный компонент», которая сообщала о предполагаемом начале поставок летом.
Анастасия Теслина
pharmvestnik