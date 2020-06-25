Использующие ботулотоксин салоны красоты должны будут регистрироваться в системе маркировки

Салоны красоты, которые используют только ботулотоксин и антишоковую аптечку, также должны будут зарегистрироваться в системе маркировки. Замруководителя Росздравнадзора пояснила, что регистрироваться в системе должны все организации, имеющие лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность.

Салоны красоты, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, должны будут регистрироваться в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, независимо от того, какое количество лекарственных препаратов у них обращается. Об этом сообщила заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко на прямой линии ЦРПТ, посвященной маркировке, пишет medvestnik.ru.

«Даже если один лекарственный препарат обращается, такие субъекты имеют лицензию, такие субъекты должны в системе работать. Это относится и к салону красоты: если салон красоты имеет лицензию на медицинскую деятельность, то он должен зарегистрироваться», — так Косенко ответила на вопрос о том, должны ли участвовать в системе МДЛП салоны красоты, использующие только один «Ботокс» и антишоковую аптечку.

Косенко также напомнила, что после регистрации в системе организация должна получить регистратор выбытия. Такие регистраторы оператор системы маркировки предоставляет бесплатно.

Маргарита Грошева

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