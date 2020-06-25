Пользователи соцсетей доверяют отзывам о лекарствах больше, чем официальным заявлениям

Пандемия коронавируса сопровождается бурным обсуждением ситуации в соцсетях. Как показало исследование, при выборе препаратов для лечения коронавируса пользователи привыкли больше доверять личному опыту других людей, нежели официальным заявлениям.

В апреле-мае среднее количество сообщений в день на тему пандемии коронавируса составляло порядка 1,6 тыс., показало исследование компании Media Research Family. А, например, 17 апреля, когда правительство заявило об использовании для лечения коронавируса незарегистрированного китайского препарата от малярии, количество сообщений перевалило за 5,3 тыс.

Как и где обсуждают

Media Research Family для исследования отобрала сообщения популярных социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, Twitter, «Одноклассники», Instagram — за период с 13 апреля по 31 мая. С помощью системы мониторинга Youscan проанализированы типы сообщений (посты, репосты и комментарии).

За полтора месяца зафиксировано два резких всплеска обсуждений COVID-19. Первый раз – 17 апреля, после поручения правительства использовать для лечения коронавируса незарегистрированный китайский препарат от малярии гидроксихлорохин, второй раз – 31 мая, после одобрения Минздравом средства «Авифавир» против нового вируса.

Согласно исследованию Media Research Family, наибольший ажиотаж в соцсетях провоцируют сообщения государственных СМИ и официальные заявления, а в их отсутствие пользователи теряют интерес к теме.

Основные площадки обсуждения – социальные сети «ВКонтакте» и Facebook.

Источник: Media Research Family

Что обсуждают

Люди комментируют чужие статьи охотнее, чем публикуют свои, показывает исследование. Так, доля комментариев составляет 46%, а авторских постов – 34%.

Наиболее спорной темой оказалось применение антибиотиков при заболевании COVID-19. В целом эти препараты попали у пользователей в разряд бесполезных средств при вирусной инфекции (доля негативных публикаций – 37%). На втором месте – тема эффективности названного правительством препарата гидроксихлорохин.

В тройку ключевых тем вошло обсуждение противовирусных средств в целом и их воздействия на организм. Так, критике пользователей подверглись некоторые рекомендации Минздрава, в которых ведомство предлагает применять противовирусные препараты.

Позитив/негатив

Пользователи соцсетей наиболее благосклонно отнеслись к препарату фавипиравир (40% положительных отзывов), на втором месте – мефлохин (34%), на третьем месте – азитромицин (27%).

Источник: Media Research Family

Больше всего критиковали «Эргоферон» (86%), «Анаферон» (85%) и препараты от гепатита (82%).

В негативном ключе обсуждлись средства, якобы имеющие противопоказания при COVID-19. В таких постах пользователи упоминали, например, ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен, парацетамол. Как показало исследование, люди чутко реагируют на повышение цены препарата или на его дефицит — это сразу начинает широко обсуждаться в сети в негативном ключе.

Выводы

При попадании очередного лекарства в новостную повестку происходит всплеск его упоминаемости в социальных медиа, но характер этих упоминаний может быть негативным даже при позитивной подаче, подчеркивают в Media Research Family.

Источник: Media Research Family

Пользователи привыкли критично оценивать официальные заявления и больше доверять личному опыту других людей. К примеру, наибольший интерес вызывали сообщения о том, кого и чем лечили, кому что помогло.

Важную роль играет репутация представителя госоргана или другого ньюсмейкера, заявившего о вреде или пользе препарата или метода лечения. От этого зависит, позитивно или негативно воспримут новость в постах и комментариях.

Большое влияние на поток сообщений оказывают аккаунты СМИ, которые формируют

Елена Калиновская

pharmvestnik