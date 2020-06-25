Разрешение на дистанционную торговлю лекарствами получили 70 организаций

Заявки на получение права осуществлять дистанционную торговлю лекарственными средствами с начала июня подали 156 организаций, разрешения выданы 70 из них, остальные отклонены.

Основной причиной отказа в выдаче разрешений на дистанционную торговлю лекарственными средствами в большинстве случаев стало несоответствие сайта организации установленным требованиям. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова на «круглом столе» в ТАСС 25 июня.

Она напомнила, что во исполнение подписанного 17 марта Указа Президента РФ Владимира Путина о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства правительство приняло постановление об утверждении правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами. Согласно этим правилам, аптечная организация должна иметь лицензию на фармацевтическую деятельность, владеть не менее чем десятью пунктами отпуска лекарств и собственным сайтом с четкой структурой и качественным информационным наполнением.

«В основном отказы идут из-за сайтов. Как только они будут приведены в соответствие с нормативными требованиями, число отказов уменьшится», – сказала Алла Самойлова.

Она отметила, что заинтересованность в дистанционной торговле лекарствами проявили практически во всех субъектах РФ. Недавнее совещание с представителями делового сообщества показало, что серьезных замечаний по реализации постановления нет. Окончательные выводы Росздравнадзор будет делать через полгода.

Римма Шевченко

pharmvestnik