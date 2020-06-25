Вакцины от COVID-19 будут подлежать обязательной маркировке

В Минздраве заявили, что разработанные для лечения СOVID-19 вакцины будут маркироваться в обязательном порядке. Препараты, рекомендованные для лечения инфекции, уже включены в систему МДЛП.

Вакцины для профилактики COVID-19 будут подлежать обязательной маркировке. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента цифрового развития и информационных технологий Министерства здравоохранения Евгения Меркулова на прямой линии Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), посвященной маркировке.

«Обязательная маркировка у нас вводится с 1 июля, и, как только вакцины от коронавируса появятся, они подлежат обязательной маркировке и будут маркироваться», – сказала Меркулова. Информация, внесенная в систему мониторинга, позволит отслеживать объемы, количество вакцин, куда они доставляются, по каким медучреждениям распределяются, а также вести мониторинг изменения цен, отметила она.

Меркулова добавила, что в систему мониторинга уже включены препараты, рекомендованные для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Маргарита Грошева

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