Регистрацию по правилам ЕАЭС прошли 59 препаратов

В Едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза, по данным на июнь 2020 года, значится 59 регистрационных удостоверений (РУ). Большую часть из них выдала Россия – 45 РУ, за ней идут Казахстан – 13 РУ и Беларусь с одним удостоверением.

Согласно данным Единого реестра, по правилам ЕАЭС зарегистрированы 59 препаратов, включая 37 МНН и 21 препарат, у которых международное наименование отсутствует. В целом это всего 0,7% от общего количества обращающихся на едином рынке лекарств.

С 2025 года на рынке должны обращаться только зарегистрированные по правилам ЕАЭС лекарства. По подсчетам НЦЭСМП Минздрава, на едином рынке будет обращаться около восьми тысяч препаратов.

Первое союзное регистрационное удостоверение в декабре 2018 года выдал Казахстан, Россия отстала почти на год, выдав первое РУ в ноябре 2019 года.

Фармкомпании вправе выбрать страну, где они подадут документы на регистрацию лекарства или его перерегистрацию в соответствии с правилами ЕАЭС. Затем другие страны должны признать регистрацию, тем самым открыв свой рынок для лекарств.

Елена Калиновская

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