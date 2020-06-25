Минпромторг сможет завершить подписание СПИК по старым правилам

Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон «О промышленной политике» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов. Принятие документа позволит завершить техническую процедуру подписания СПИК по трем проектам, в том числе по двум в фармацевтической отрасли.

Госдума единогласно одобрила в первом чтении поправки в закон «О промышленной политике» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов. Принятие законопроекта позволит завершить техническую процедуру подписания СПИК по трем проектам с общей суммой инвестиций более 45 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Речь идет о технических поправках в закон о промышленной политике, позволяющих ввести переходные положения для заключения специнвестконтрактов по «старой» модели. В августе 2019 года вступил в силу обновленный механизм – СПИК 2.0. До его утверждения ряд проектов получили одобрение Межведомственной комиссии, но не успели завершить техническую процедуру подписания контрактов. Представленные Минпромторгом России поправки устраняют данную правовую несостыковку.

Принятие законопроекта позволит завершить подписание трех специнвестконтрактов в фармацевтической и автомобильной отраслях.

В частности, компания «Генериум-Некст» готова создать во Владимирской области производство лекарств для терапии орфанных, сердечно-сосудистых и пульмонологических заболеваний. Предприятие «Активный Компонент» в Санкт-Петербурге планирует освоить выпуск фармацевтических субстанций.

«Реализация этих проектов с высоким экспортным потенциалом обеспечит дополнительное привлечение в промышленность и экономику регионов свыше 45 млрд руб. инвестиций», – отметил замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

По его словам, за три года по модели СПИК 1.0 было заключено 45 федеральных специнвестконтрактов в 11 отраслях с совокупными инвестициями более 1 трлн руб., позволяющих создать 21 тыс. новых рабочих мест.

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