РФПИ планирует инвестировать в производство еще двух препаратов против коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует поддержать производство еще двух препаратов на базе «Фавипиравира».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует поддержать производство еще двух препаратов на базе «Фавипиравира». В случае успешного завершения клинических испытаний и получения регистрационного удостоверения на рынок выйдут препарат «Арепливир» от компании «Промомед» и препарат «Коронавир» от компании «Р-Фарм».

Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев на «круглом столе» «Индустриальный опыт российских компаний по борьбе с коронавирусом», передает телеканал «Россия 24» – организатор мероприятия.

По словам Дмитриева, «Фавипиравир» показал свою эффективность – продолжаются клинические испытания препарата по всему миру. Компания Glenmark (Индия) уже получила регистрацию.

«Фавипиравир» изучался в качестве потенциального средства лечения COVID-19: в Китае в феврале 2020, в Японии в марте. До этого в декабре 2019 года было опубликовано китайское исследование, ограничением которого было то, что оно не было рандомизировано двойным слепым и плацебо-контролируемым. В марте 2020 года начались испытания в Италии.

В апреле-мае 2020 года в России было начато три клинических исследования III фазы разных вариантов препарата для лечения COVID-19. «Авифавир» стал первым в мире зарегистрированным препаратом на базе «Фавипиравира» против коронавирусной инфекции. Производство препарата осуществляет компания «Кромис» – совместное предприятие РФПИ и «ХимРар».

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