CEPI нашла мощности для ежегодного производства 4 млрд доз вакцины против коронавируса

CEPI поддерживает сотрудничество с девятью разработчиками вакцин-кандидатов против COVID-19. Для организации поставок каждого из них организация планирует привлечь по два-три производителя.

Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) определила производителей, мощности которых позволят в год поставлять до 4 млн доз вакцины против коронавируса, рассказал агентству Reuters вице-председатель научно-консультативного комитета CEPI Джеймс Робинсон. «Сейчас мы можем делать два миллиарда доз, и это наша минимальная цель к концу 2021 года», – говорит он.

В исследование вакцины против COVID-19 CEPI пока вложила 829 млн долл., заключив соглашения с девятью разработчиками: Inovio Pharmaceuticals, CureVac, Moderna, Novavax, Clover Biopharmaceuticals, Квинслендским университетом, Университетом Гонконга, AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, а также объединением под началом Института Пастера.

К производству каждой из этих вакцин CEPI планирует привлечь два-три предприятия. По словам Робинсона, этот процесс дается сложнее для трех кандидатов, которые используют технологии иРНК или ДНК.

В планах CEPI организовать 8–10 центров дистрибуции для различных регионов, чтобы исключить трудности при поставке из одного центрального. Кроме того, коалиция сотрудничает с десятками регуляторов по всему миру, у каждого из которых имеются особые требования для одобрения препаратов, сообщает эксперт.

CEPI также ведет работу в направлении других необходимых вакцин, чтобы производство кандидата против COVID-19 не отодвигало их на второй план, что особенно беспокоит развивающиеся страны, говорит Робинсон.

Анастасия Теслина

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