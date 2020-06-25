Оператор системы маркировки представил простое приложение для работы с лекарствами

Оператор системы маркировки «Честный знак» развернул на тестовом стенде решение для небольших организаций, работающих с лекарственными препаратами. Приложение бесплатное, простоту его работы отражает название – «Фарма.Просто».

Система предназначена для получения данных из ГИС «Мониторинг движения лекарственных препаратов», а также формирования и отправки данных в ГИС. Специальных знаний не требуется – документы представлены в удобном формате.

«Фарма.Просто» позволяет загружать Data Matrix коды, создавать черновики, оставлять задания на сканирование кодов и так далее.

Можно сделать еще проще: скачать на смартфон мобильный сканер «Фарма.Сканер». Он заменяет 2D-сканер и проводит операции с кодами.

Данные из системы можно подтягивать из справочников: реестр лекарств компании, контрагенты, места в зоне таможни и так далее. Инструкции будут лежать в специальном разделе «Документы».

«Приложение предназначено для тех, у кого нет больших оборотов лекарственных препаратов. Найти его можно в личном кабинете после регистрации в системе. Мы постарались максимально упростить все операции, представить их в табличном формате. Например, ваша организация – массажный салон или салон красоты, лекарства вы не продаете. Нужно зарегистрироваться в системе, заказать регистратор выбытия прямо в личном кабинете (это бесплатно), зайти в «Фарма.Просто» и скачать «Фарма.Сканер», – говорит руководитель группы «Фарма» ЦРПТ Сергей Холкин.

Источник: ЦРПТ

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