Правительство США подало в суд на Regeneron по поводу предполагаемых «откатов»

Regeneron получила обвинение в перечислении благотворительным фонадам крупных сумм для увеличения продаж своего препарата. Компания свои действия незаконными не считает.

Правительство США подало гражданскую жалобу против компании Regeneron, в которой указывается, что производитель заплатил крупные откаты за свой препарат для лечения возрастной макулярной дегенерации. Об этом сообщает FirstWord Pharma.

Прокурор штата Массачусетс Эндрю Леллинг отметил, что, согласно обвинениям, Regeneron через сторонние фонды направила десятки миллионов долларов в виде откатов. В результате лишь немногие пациенты, которые обслуживаются по программе Medicare, производили доплату за препарат Eylea (aflibercept), а врачи, выписывающие его, не собирали эти доплаты с пациентов.

В жалобе указывается, что в 2012 году, вскоре после одобрения препарата FDA, Regeneron рассматривала, какую сумму перечислить в фонд, который покрывает доплаты пациентов Medicare за препараты для лечения макулярной дегенерации. Перечисления произошли в 2013–2014 годах и покрывали затраты только тех пациентов, которые применяли препарат Eylea.

Вице-президент Regeneron Джозеф ЛаРоса отметил, что компания считает свои действия законными и способствовавшими сохранению и восстановлению зрения многих пожилых пациентов. Пожертвования Regeneron независимым благотворительным организациям помогают пациентам получить медикаменты, выписанные их врачами, добавил он.

В 2017 году Regeneron в числе ряда других компаний попала под расследование о связи с благотворительными организациями, которые предоставляют помощь пациентам. Как сообщила компания, дело урегулировано не было, поскольку Regeneron не считает свои действия незаконными или противоправными.

Анастасия Теслина

pharmvestnik