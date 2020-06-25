Bayer заплатит свыше 10 млрд долл. за урегулирование исков по поводу вызывающего рак продукта

Bayer согласилась выплатить компенсацию по судебным искам в отношении потенциально канцерогенного продукта. Компания планирует проведение исследования, которое в случае успеха не позволит потребителям далее подавать иски.

Bayer согласилась на самое «дорогое» единовременное урегулирование исков в истории фармотрасли, которое обойдется компании в 10,1–10,9 млрд долл., сообщает Fierce Pharma.

Речь идет о сотнях судебных жалоб на гербицид Roundup, который производит компания Monsanto, поглощенная Bayer в 2018 году. Истцы из США утверждают, что содержащийся в продукте глифосат привел к развитию у них раковых заболеваний.

В составе соглашения Bayer выплатит 8,8–9,1 млрд долл. для урегулирования около 125 тыс. судебных исков в отношении Roundup, что составляет примерно 75% жалоб по поводу продукта. Кроме того, еще 1,25 млрд долл. пойдет на то, чтобы покрыть и будущие дела в отношении гербицида. Урегулирование позволит Bayer не признавать вину в неправомерных действиях.

По информации агентства Reuters, компания закажет пересмотр безопасности глифосата научными экспертами, что может занять более четырех лет и потребовать дополнительно 1,25 млрд долл. В случае, если эксперты признают, что вещество не вызывает раковых заболеваний, потребители не смогут далее подавать судебные иски.

Ряд регуляторов по всему миру признали глифосат не канцерогенным веществом, однако ВОЗ в 2015 году определила его как «возможный канцероген».

Анастасия Теслина

pharmvestnik