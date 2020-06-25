Росздравнадзор внедрит дистанционные средства контроля

Ключевыми задачами Росздравнадзора на 2020 год являются внедрение современных подходов в контрольную и надзорную деятельность, контроль качества и эффективности лекарств для лечения COVID-19, зарегистрированных в ускоренном порядке, мониторинг оборота маркированных лекарств, а также контроль за реализацией лекарств дистанционным способом.

Для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Росздравнадзор планирует внедрять современные подходы в контрольную и надзорную деятельность, в том числе использование дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видеоконференцсвязи. Об этом говорится в проекте решения коллегии Росздравнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

Приоритетной задачей ведомство также считает контроль качества и эффективности лекарственных препаратов, введенных в гражданский оборот в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 441 от 03.04.2020 «Об особенностях обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, которые предназначены для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и для организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов».

В 2020 году Росздравнадзор будет внедрять реестровую модель предоставления лицензии, предусматривающую подтверждение наличия лицензии унифицированной записью в реестре лицензий (цифровой унифицированный номер).

Среди основных задач ведомство также называет мониторинг внедрения автоматизированной системы движения лекарственных препаратов с 1 июля 2020 года, а также реализацию задач по выдаче лицензий на дистанционную торговлю лекарствами.

Елена Сидорова

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