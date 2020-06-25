Правительство внесет корректировки в Порядок лекарственного обеспечения

Правительство примет постановление, в соответствии с которым пациенты смогут продолжить лечение по установленной в стационаре схеме и после выписки. Об этом сказал вице-премьер Михаил Мишустин 23 июня на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства.
«Эта мера позволит людям и после выписки следовать той схеме лечения, которая уже доказала свою эффективность», – сказал Мишустин.
По его словам, также будет усовершенствована процедура формирования Перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями.
«Делаем ее открытой, чтобы вопросы о включении (или исключении) льготных лекарств в перечень обсуждались более широким кругом специалистов. И с учетом последних достижений фармацевтики, а также подходов к борьбе с тяжелыми заболеваниями», – подчеркнул вице-премьер.
Фото: government.ru
Елена Сидорова
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