Производителей и импортеров обяжут сообщать о каждой партии медизделий в Росздравнадзор Правительство внесет корректировки в Порядок лекарственного обеспечения » «Герофарм» оспорит в суде патент датского производителя инсулина «Герофарм» оспаривает в суде патент компании Novo Nordisk A/S на инсулин деглудек, действие которого должно было завершиться в 2024 году, однако Роспатент продлил его до 2028 года. Петербургская фармацевтическая компания «Герофарм» считает незаконными действия Роспатента, продлившего срок действия одного из изобретений компании Novo Nordisk A/S, следует из определения Суда по интеллектуальным правам. Речь о патенте № 2352581. Это производная инсулина, которую разработал конкурент «Герофарма» – компания Novo Nordisk A/S. Согласно данным в открытых источниках, заявка на его регистрацию подана в российскую службу по интеллектуальной собственности в 2004 году и одобрена спустя пять лет. Как рассказали «ФВ» в пресс-службе «Герофарма», спор ведется в отношении препарата инсулин деглудек, действие патента на который должно было завершиться в 2024 году, однако Роспатент продлил его до 2028 года. «Важным фактором развития отрасли является снятие искусственных барьеров, связанных с использованием механизмов защиты интеллектуальной собственности без достаточных на то оснований. Такие патенты защищают не инновации, а их владельцев – защищают от конкурентной борьбы, так как продлевают монопольное положение препарата на рынке», – пояснили в компании. Заседание суда по иску «Герофарма» назначено на 6 июля 2020 года. Согласно материалам дела, Novo Nordisk привлечена на слушания в качестве третьего лица. В пресс-службе Novo Nordisk сообщили, что компания не получала официального уведомления о заявлении и не имела возможности ознакомиться с его содержанием. «Интеллектуальные права являются фундаментальным условием для развития медицинской науки и создания инноваций: новых и более совершенных методов лечения, направленных на улучшение здоровья людей по всему миру. Более того, компания Ново Нордиск уверена в юридической силе всех своих патентов», — сообщили в Novo Nordisk. В России от сахарного диабета страдают, по разным данным, от 4 до 8 млн человек. Согласно подсчетам Alto Consulting Group, в 2018 году в России произведено более 51 тыс. упаковок препаратов для лечения сахарного диабета, что на 54% больше показателей предыдущего года. Таким образом, при средней стоимости препарата в 500 руб. российские пациенты могут приносить производителям не менее 25 млрд руб. ежегодно. Юлия Куликова

pharmvestnik