Росздравнадзор пресек нелегальную продажу онкопрепарата в аптеке компании «Русфарм»

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выявил нелегальную продажу препаратов для онкопациентов в аптеке, принадлежащей ООО «Русфарм». Ранее компания уже упоминалась в сводках столичных МВД и Росздравнадзора о схеме хищения онкопрепаратов из онкологического диспансера №5 Депздрава Москвы и других столичных клиник и дальнейшей перепродажи этих лекарств. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выявил нелегальную продажу препаратов для онкопациентов в аптеке, принадлежащей ООО «Русфарм». Ранее компания уже упоминалась в сводках столичных МВД и Росздравнадзора о схеме хищения онкопрепаратов из онкологического диспансера №5 Депздрава Москвы и других столичных клиник и дальнейшей перепродажи этих лекарств.

«В начале недели Территориальным органом Росздравнадзора по городу Москве и Московской области успешно проведена контрольная закупка препарата, применяемого при лечении онкологических заболеваний. Аптека осуществляла розничную торговлю дистанционным способом без специального разрешения Росздравнадзора. Установлено, что препарат ранее поставлялся только в государственную аптечную сеть Республики Крым, и на территории Москвы находится в гражданском обороте нелегально», – сообщили в ТО Росздравнадзора.

В ведомстве пояснили, что во время административного расследования специалисты ТО «выехали в аптечный пункт ООО «Русфарм», откуда курьер доставил препарат в ходе контрольной закупки». «В ходе выезда в помещении аптечного пункта обнаружены лекарственные препараты неустановленного происхождения, применяемые при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями и COVID-19. Предполагаемая сумма реализации – более 2 млн рублей», – уточнили в ТО.

В итоге в отношении ООО «Русфарм» было возбуждено дело об административном правонарушении, также будут составлены протоколы по ст. 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения) и 6.33 (обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств) КоАП РФ.

«Препараты арестованы и изъяты. Помещение аптеки опечатано. Административное расследование продолжается. Происхождение препаратов устанавливается», – резюмировали в ТО Росздравнадзора по Москве и Московской области.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Русфарм» зарегистрировано в Москве в 2015 году и с 2016 года на 100% принадлежит Марине Здор. В 2018 году выручка компании составила 38,3 млн рублей, чистая прибыль – 1,3 млн рублей.

В начале февраля 2020 года МВД РФ отчиталось о задержании четырех подозреваемых в хищении онкопрепаратов из клиник Москвы и последующей продаже в аптечные сети и другие регионы. По версии следствия, руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты, после чего продавали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы РФ. Всего было проведено 10 обысков в лечебных учреждениях и по адресам проживания подозреваемых. Обнаружено и изъято около 3,5 тысячи упаковок медикаментов. Объем похищенных лекарств оценивается в 100 млн рублей.

В оперативной съемке обысков, опубликованной МВД, видны печати и товарные накладные компании ООО «Русфарм».

Бабушкинский районный суд Москвы 7 февраля отправил подозреваемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) – заведующего отделением химиотерапии онкологического диспансера №5 ДЗМ Виктора Шерстнева и врача-онколога Артема Налбандяна – под домашний арест. Позже защита обжаловала решение суда в отношении Налбандяна.

Затем в Росздравнадзоре решили раскрыть подробности работы ТО по Москве и Московской области по обнаружению товарной цепочки в деле о хищении и перепродаже онкопрепаратов на 100 млн рублей. В ведомстве подчеркнули, что инспекторы еще в 2018 году обнаружили на складе другой компании – ООО «Нордбиофарм» – упаковки лекарств неустановленного происхождения и составили 14 протоколов об административных правонарушениях, а материалы проверок послужили основой для расследования уголовного дела.

Фото: rb7.ru

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