Фармдистрибьютор «БСС» стал единственным поставщиком машин скорой помощи для медучреждений Ленобласти

Комитет по здравоохранению Ленинградской области определился с выбором поставщика 39 модернизированных автомобилей скорой помощи класса В для медучреждений региона. Контракт на общую сумму 249,6 млн рублей выполнит единственный заявившийся на аукцион участник – фармдистрибьютор «БСС». Комитет по здравоохранению Ленинградской области определился с выбором поставщика 39 модернизированных автомобилей скорой помощи класса В для медучреждений региона. Контракт на общую сумму 249,6 млн рублей выполнит единственный заявившийся на аукцион участник – фармдистрибьютор «БСС».

Конкурс на определение поставщика на сайте Единой информационной системы в сфере закупок был объявлен 4 июня 2020 года, а исполнителя выбрали 23 июня. Согласно данным закупки, стоимость одного автомобиля составляет 6,4 млн рублей. Контракт необходимо исполнить в 2020-2021 годах.

По информации СПАРК-Интрефакс, ООО «БСС» зарегистрировано в 1996 году в Санкт-Петербурге и с 2009 года на 100% принадлежит Эдуарду Захрабекову, основной вид деятельности – оптовая торговля фармацевтической продукцией. В 2019 году компания выручила 30,3 млрд рублей, чистая прибыль составила более 577,2 млн рублей. Также в 2019 году «БСС» в качестве поставщика заключила более 3,2 тысячи различных контрактов на сумму 8,4 млрд рублей, в 2020 году – 1,4 тысячи контрактов на сумму более 5,5 млрд рублей.

В январе 2020 года компания «БСС» объявила о намерении поставлять реагенты для лабораторных исследований в области иммунохимии, биохимии, гематологии, гемостаза, анализа мочи, а также средства для микробиологических лабораторий. Среди потенциальных клиентов «БСС» видит прежде всего своих традиционных потребителей – медучреждения Санкт-Петербурга, Ленобласти и Московского региона.

Фармкомпания «БСС» имеет 13 филиалов. В розничном дивизионе холдинга действуют 230 аптек под брендом «Алоэ», сеть с выручкой 6,1 млрд рублей по итогам 2019 года заняла в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» 27-е место. Владельцу «БСС» Эдуарду Захрабекову также принадлежит петербургская «Клиника доктора Пеля». В 2016 году «БСС» планировала инвестировать $2-3 млн в создание второго медцентра под этим брендом. Кроме того, в 2017 году компания приобрела производителя эфирных масел ООО «ПК «Аспера».

В регионах поставкой автомобилей скорой помощи также занимается частично принадлежащая госкорпорации «Ростех» компания «РТ-Скорая помощь». Например, в феврале 2020 года «РТ-Скорая помощь» стала поставщиком 61 автомобиля для Самарской городской ССМП до 2023 года. Подряд стоимостью 937,9 млн рублей стал первым госконтрактом для зарегистрированной в 2019 году компании.