«Промомед Рус» зарегистрировала свой аналог фавипиравира для лечения COVID-19

Российская фармкомпания «Промомед Рус» получила регистрационное удостоверение на противовирусный препарат фавипиравир для лечения COVID-19. Теперь на российском рынке будут обращаться два препарата с таким МНН – ранее свой аналог фавипиравира уже зарегистрировала компания «Кромис», совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «Химрар».

Как следует из информации Государственного реестра лекарственных средств, ООО «Промомед Рус» получила РУ на фавипиравир 23 июня, и оно действует до 1 января 2021 года. Торговое наименование препарата – Арепливир. Он будет доступен в форме таблеток с дозировкой 200 мг.

Препарат разработан специалистами предприятия АО «Биохимик».

Как отметили в пресс-службе компании, «Биохимик» полностью готов к масштабному производству Арепливира, что позволит покрыть все потребности российских медицинских учреждений в данном препарате.

В настоящий момент Арепливир находится на этапе завершения клинических исследований, в которых добровольно участвуют 210 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходящих лечение в медицинских учреждениях Саранска, Москвы, Санкт-Петербурга.

Результаты третьей фазы клинических исследований препарата Арепливир продемонстрировали его эффективность свыше 90%. Подтверждено: продолжительность заболевания с применением препарата Арепливир по сравнению с контрольной группой пациентов уменьшается с девяти до четырех дней. В биологических пробах 70% пациентов, принимавших Арепливир, уже на четвертый день фиксируется отсутствие вируса.

Специалисты, осуществляющие лечение препаратом, также подчеркивают:

АРЕПЛИВИР ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДАЖЕ ВНЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ – БЕЗ УЧАСТИЯ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ, А ТАКЖЕ АНТИБИОТИКОВ.

Врачи рекомендуют назначать «Арепливир» пациентам со средней и легкой формой течения болезни в первые 48 часов лечения. Также важный результат клинических исследований — отсутствие у «Арепливира» ранее не зарегистрированных побочных эффектов.

Все перечисленные показатели позволяют назвать «Арепливир» «препаратом надежды и спасения».

Разработка Арепливира стала частью масштабной противовирусной программы, которую осуществляют специалисты ГК «ПРОМОМЕД» и входящей в их состав производственной площадки АО «Биохимик». Препарат был разработан в кратчайшие сроки, оперативно была реализована и технология полного цикла производства Арепливира. В основе препарата — действующее вещество фавипиравир, блокирующее размножение вируса в клетке человека и тем самым препятствующее распространению инфекции в организме.

Препарат будет доступен госпитально, под надзором врачей. Специалисты компании выражают надежду, что разработка позволит гражданам России более качественно, легко и быстро справиться с инфекцией. Предприятие задумывается и над перспективой экспорта Арепливира, но на данный момент приоритет компании — здоровье россиян.

Напомним, что в России первой этот препарат под торговым наименованием Авифавир зарегистрировала компания «Кромис», совместное предприятие РФПИ и ГК «Химрар».

МЫ НАМЕРЕНЫ ПРОИЗВОДИТЬ ПО 60 ТЫС. КУРСОВ ЕЖЕМЕСЯЧНО, ОДНАКО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВО МОЖНО БУДЕТ УВЕЛИЧИТЬ ДО ДВУХ МИЛЛИОНОВ КУРСОВ В ГОД. ПО МЕРЕ ТОГО, КАК РОССИЙСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ БУДУТ УДОВЛЕТВОРЕНЫ, БУДЕТ РАССМОТРЕН ВОПРОС О НАЧАЛЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПРЕПАРАТА. У НАС ЕСТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК ИЗ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ, БЛИЖНЕГО ВОСТОКА. НАПРИМЕР, МЫ УЖЕ ПРОВЕЛИ НЕСКОЛЬКО ПЕРЕГОВОРОВ С МИНЗДРАВОМ САУДОВСКОЙ АРАВИИ», — РАССКАЗЫВАЛ В ИНТЕРВЬЮ «НОВОСТЯМ GMP» ГЛАВА РФПИ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ.

Клинические исследования фавипиравира сейчас проводит компания «Технология лекарств», входящая в «Р-Фарм». В эфире «Россия 24» 25 июня Кирилл Дмитриев заявил о готовности фонда инвестировать в производство и этого препарата. «Важно, чтобы все больше и больше игроков производили качественные противовирусные препараты в России», — отметил он.

gmpnews