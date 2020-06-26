Catalent обеспечит производство вакцины против коронавируса компании Moderna

Американский разработчик биотехнологических препаратов, компания Moderna Inc, 25 июня сделала заявление о начале сотрудничества с контрактным производителем лекарств Catalent Inc в отношении заполнения и упаковки миллионов доз своей экспериментальной вакцины (мРНК-1273) против коронавируса (SARS-CoV-2) для поставок в Соединенные Штаты.

Исследования на людях показали, что кандидатная мРНК-вакцина продуцирует защитные антитела. Вакцина была испытана в Соединенных Штатах на небольшой группе здоровых добровольцев.

На данных новостях, акции Moderna выросли на 2,5% до $ 66,48 на премаркете.

В соответствии с соглашением, Catalent предоставит производственные мощности предприятия в Блумингтоне (штат Индиана) для начальных 100 миллионов доз, начиная с третьего квартала текущего года. Производство будет осуществляться в режиме 24х7. Обе компании подтвердили, что ведут переговоры об обеспечении полной загрузки для производства дополнительных сотен миллионов доз.

Контрактным предприятием будут предоставлены услуги клинической поставки, включая услуги по упаковке, маркировке, хранению и дистрибьюции. Задействованы будут предприятия в Филадельфии.

Кроме того, Moderna заключила соглашения с правительством США о выделении средств для наращивания производственных мощностей, а также вступила в 10-летнее сотрудничество со швейцарским контрактным производителем лекарств Lonza Group AG для производства большего количества своей вакцины.

Современное предприятие Catalent по выпуску биологических продуктов в Блумингтоне имеет площадь более 81 тыс. кв. метров. Для вакцины Moderna будет использоваться недавно расширенная площадка, которая обеспечивает полностью автоматизированную и высокоскоростную упаковку.

В дополнение к площадке в Блумингтоне, сеть Catalent Biologics имеет предприятия в Брюсселе (Бельгия) и итальянской Ананьи, которые занимаются производством и упаковкой стерильных лекарственных препаратов, а также в США и ​​Европе для производства белков и вирусных векторов для генной и клеточной терапии.

Фото с сайта cen.acs.org

gmpnews