Aspen может поставить 10 млн таблеток дексаметазона в рамках кризиса COVID-19

Ведущий южноафриканский фармпроизводитель, компания Aspen, может предоставить 10 миллионов таблеток дексаметазона в течение месяца, такое заявление сделал 23 июня глава компании Стивен Саад (Stephen Saad), после того того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила нарастить поставки препарата для лечения пациентов с COVID-19.

Ранее сообщалось о результатах проведенных исследований в отношении дексаметазона, где было показано, что для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ (искусственная вентиляция легких), смертность при применении препарата снижается примерно на одну треть, а для пациентов, которым требуется только кислород, смертность снижается примерно на одну пятую. ВОЗ назвала это крупным прорывом в терапии новой коронавирусной инфекции.

ЕСЛИ ВОЗНИКНЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОДУКТЕ, МЫ БУДЕМ РАССМАТРИВАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАРАЩИВАНИЕ, — СКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ASPEN, НЕ УКАЗАВ ПРИ ЭТОМ ТЕКУЩИЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА.

Aspen является крупнейшим поставщиком лекарств в Южной Африке, с долей рынка 22% в странах Африки к югу от Сахары. Компания производит инъекционные и таблетированные формы дексаметазона.

Правительство Южной Африки уже попросило Aspen предоставить лекарственное средство для использования на внутреннем рынке и на всем африканском континенте, в случае если он будет одобрен для лечения COVID-19.

Министерство здравоохранения Южной Африки сделало заявление, что у правительства есть запас в 300 000 ампул дексаметазона.

По словам Саада, Aspen запросил у правительства необходимые объемы препарата для всего континента.

КАК ТОЛЬКО ОНИ ДАДУТ НАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, МЫ СМОЖЕМ РЕШИТЬ ВОПРОС С ПОСТАВКАМИ», — ДОБАВИЛ ОН, СКАЗАВ, ЧТО КОМПАНИЯ УЖЕ ПОЛУЧИЛА ЗАКАЗЫ ОТ ВОЗ, ЮНИСЕФ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Британская компания Hikma Pharmaceuticals, поставляющая дексаметазон в основном в США, также заявила, что спрос на препарат увеличился «существенно».

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ У НАС В НАЛИЧИИ ДОСТАТОЧНО ИНГРЕДИЕНТОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ РЫНОК США ДЕКСАМЕТАЗОНОМ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ.

На прошлой неделе ВОЗ выпустила руководство, в котором говорится, что дексаметазон должен быть зарезервирован для применения у пациентов с тяжелыми заболеваниями и критических состояний.

Фото с сайта panoramafarmaceutico.com.br

gmpnews