Министром здравоохранения Республики Казахстан назначен Алексей Цой

Указом Президента Республики Казахстан К.Токаева от 25 июня 2020 года № 358 Цой А.В. назначен министром здравоохранения Республики Казахстан. Биртанов Е.А., занимавший должность министра здравоохранения Казахстана с 2017 года, указом президента освобожден от должности.

Ранее Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса согласовал кандидатуру Алексея Цоя для назначения на должность министра здравоохранения Казахстана.

«Сегодня я подал прошение главе государства об освобождении меня с должности министра здравоохранения. К сожалению, в связи с тем, что я заболел коронавирусной инфекцией, осложнившейся пневмонией, требуется дополнительное лечение. Вместе с тем, считаю, что в данный момент осложнения эпидемиологической обстановки в стране нужно полноценное руководство отраслью, как на уровне министерства, так и в здравоохранении регионов. Уверен, что наша система здравоохранения справится с возрастающей нагрузкой. Требуется время и отдача каждого из нас», — написал Елжан Биртанов в Facebook.

Сообщается, что Алексей Цой окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, также он имеет юридическое образование, полученное в Институте международного права и международного бизнеса «Данекер». Помимо этого, Алексей Цой в 2012-2015 годах являлся слушателем Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Международной академии бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2001 году хирургом-эндоскопистом в Центре восстановительной хирургии и трансплантологии, был ведущим научным сотрудником в Центре внутренней медицины РГП «Национальный научный медицинский центр» Министерства здравоохранения РК.

В 2014 году занял должность вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. В феврале 2019 года возглавил Медицинский Центр Управления Делами Президента Республики Казахстан.

gmpnews