Два российских фармпроизводителя завершат подписание СПИК по старым правилам

Госдума единогласно одобрила в первом чтении поправки в закон «О промышленной политике» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов. Принятие законопроекта позволит завершить техническую процедуру подписания СПИК по трем проектам общей суммой инвестиций более 45 млрд рублей.

Речь идет о технических поправках в закон о промполитике, позволяющих ввести переходные положения для заключения специнвестконтрактов по «старой» модели. В августе 2019 года вступил в силу обновленный механизм – СПИК 2.0. До его утверждения ряд проектов получили одобрение Межведомственной комиссии, но не успели завершить техническую процедуру подписания контрактов. Представленные Минпромторгом России поправки устраняют данную правовую несостыковку.

Принятие законопроекта позволит завершить подписание трех специнвестконтрактов в фармацевтической промышленности и отрасли автомобилестроения.

В частности, компания «Генериум-Некст» готова создать во Владимирской области производство лекарств для терапии орфанных, сердечно-сосудистых и пульмонологических заболеваний. Предприятие «Активный Компонент» в Санкт-Петербурге планирует освоить выпуск фармацевтических субстанций.

Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков отметил:

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ПРОЕКТОВ С ВЫСОКИМ ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОБЕСПЕЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОНОМИКУ РЕГИОНОВ СВЫШЕ 45 МЛРД РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ. ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ ЗАЩИТИТЬ ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ИНВЕСТОРОВ, ОБЕСПЕЧИТЬ В ИХ ОТНОШЕНИИ СТАБИЛЬНОСТЬ И НЕИЗМЕННОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОМПОЛИТИКЕ. В ЦЕЛОМ ЗА ТРИ ГОДА ПО МОДЕЛИ СПИК 1.0 БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО 45 ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПЕЦИНВЕСТКОНТРАКТОВ В 11 ОТРАСЛЯХ С СОВОКУПНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ БОЛЕЕ 1 ТРЛН РУБЛЕЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СОЗДАТЬ 21 ТЫСЯЧУ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ.

gmpnews