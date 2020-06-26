Индийская Piramal приобретает завод в США для производства твердых лекарственных форм

Индийская компания Piramal Enterprises Limited (PEL) Pharma Solutions, ведущее предприятие в сфере контрактного производства, объявила о заключении соглашения с G & W Laboratories Inc. о приобретении завода по производству твердых лекарственных форм для перорального применения, расположенного в Селлерсвилле (штат Пенсильвания, США).

Это приобретение расширяет возможности Piramal Pharma Solutions (PPS), добавляя в предложение компании производство таблеток и капсул в Северной Америке. До настоящего времени все площадки PPS по производству твердых пероральных лекарственных форм были расположены в Великобритании и Индии. Производственная площадка в Селлерсвилле уже получила сертификаты FDA и EMA.

Питер ДеЮнг (Peter DeYoung), генеральный директор Piramal Pharma Solutions:

МНОГИЕ НАШИ КЛИЕНТЫ ИЩУТ АМЕРИКАНСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ СВОЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ЭТО ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСШИРЯЕТ НАШЕ ЛИДИРУЮЩЕЕ НА РЫНКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УСЛУГ, ДОБАВЛЯЯ ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ. ТЕПЕРЬ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РАЗРАБОТКУ ТВЕРДЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ И КОММЕРЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВО ВСЕХ НАШИХ ОСНОВНЫХ РЕГИОНАХ.

Участок в Селлерсвилле покрывает 31,5 акра земли с более чем 20,5 тыс. кв. метров производственных площадей, включая более 18 тыс. кв. метров помещений, соответствующих стандарту GMP. На площадке представлены специальные технологии производства и упаковки для твердых пероральных лекарственных форм, жидкостей, кремов и мазей. В структуре предприятия также имеется экспериментальная лаборатория для исследований и разработок. На площадке в данный момент работают около 100 высококвалифицированных сотрудников.

Среди североамериканских объектов компании — площадка для производства фармсубстанций в Ривервью (штат Мичиган), которую Piramal приобрел в 2016 году за 53 миллиона долларов и расширил в начале этого года, вложив 10 миллионов долларов. До этого, в 2017 году, компания инвестировала 55 миллионов долларов в модернизацию своих площадок по всему миру, автоматизацию производства и ИТ.

Piramal Group — глобальный бизнес-конгломерат в сфере фармацевтики, финансовых услуг, управлении информацией, стеклянной упаковки и недвижимости. Компания имеет офисы в 30 странах и представлена на более чем 100 рынках. На сегодняшний день, согласно официальному веб-порталу Piramal Group, компания оценивается в 10 миллиардов долларов, причем более 60% доходов генерируется на международных рынках. Сделка с Abbott в 2010 году привела к оценке бизнеса в 3,72 миллиарда долларов.

gmpnews