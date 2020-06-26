В США повысили рекомендованную цену на ремдесивир, дженерик в Индии стоит $71

Стоимость противовирусного препарата ремдесивир (remdesivir) от компании Gilead Sciences может составить до 5 080 долларов за курс, поскольку препарат теперь может применяться для лечения пациентов с COVID-19, такая цена была предложена 24 июня группой по оценке цен на лекарства в США. Заметим, что предварительная рекомендация цены, от этой же группы, ранее составляла около 4 500 долларов.

Однако Институт клинического и экономического анализа (ICER), базирующийся в Бостоне, предлагает более низкий ценовой диапазон — от 2 520 до 2 800 долларов. Такое понижение цены будет возможно в случае, если противовоспалительный глюкокортикостероид дексаметазон получит официальное разрешение от регуляторов на использование его в качестве терапии для COVID-19.

Напомним, что ВОЗ назвала дешевый и достаточно широко используемый препарат «прорывом» в лечении коронавирусной инфекции после получения данных о снижении смертности среди тяжело больных пациентов.

В то же время, индийская компания Hetero Labs установила цену на дженерик ремдесивира — 5 400 рупий (примерно 71 доллар) за 100 мл флакон, об этом сообщили в компании 24 июня, поскольку Hetero Labs уже готовится к поставкам препарата в больницы страны. Индийский фармпроизводитель готов поставить 20 000 флаконов препарата. На курс лечения необходимо 6 или 11 флаконов.

Ещё одна индийская фармкомпания, Cipla Ltd, 23 июня сделала заявление, что их дженерик противовирусного препарата ремдесивир будет стоить менее 5000 рупий (примерно 66 долларов).

Индия одобрила генерические версии, созданные Cipla и Hetero, для ограниченного использования в экстренных случаях при тяжелых состояниях пациентов с COVID-19.

На сегодняшний день Gilead вообще не берет никакой оплаты за свой препарат, однако дебаты о его стоимости идут достаточно интенсивно, ведь пожертвованные препараты в конце концов израсходуются и компания должна будет начать его продавать.

Аналитики с Уолл-стрит говорят, что ремдесивир может принести компании миллиарды долларов дохода в ближайшие пару лет, однако для этого пандемия должна продолжиться.

gmpnews