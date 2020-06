FDA запускает пилотный проект по информированию пациентов о результатах КИ в онкологии В США повысили рекомендованную цену на ремдесивир, дженерик в Индии стоит $71 » Gilead купит 49,9% акций разработчика онкопрепаратов Pionyr за $275 млн Американская компания Gilead Sciences объявила о приобретении за 275 млн долларов 49,9% акций частной компании Pionyr Immunotherapeutics, занимающейся разработками в области иммунотерапии рака. В соответствии с соглашением, акционеры Pionyr могут получить до 1,47 млрд долларов в виде платы за опционы и будущие выплаты, а Gilead тем самым укрепляет свой портфель для онкологических заболеваний, получая доступ к двум перспективным препаратам. Производитель лекарств также получил право на приобретение остальной части разработчика за 315 млн долларов. Терапия Pionyr Myeloid Tuning™ может стать потенциальным лечением для пациентов, которые в настоящее время не получают преимуществ от терапии ингибиторами иммунных контрольных точек. Экспериментальные препараты для иммуноонкологии PY314 и PY159 продемонстрировали свой потенциал против солидных опухолей в исследованиях на животных. Pionyr планирует подать заявки в FDA в третьем квартале этого года, чтобы начать исследование PY314 и PY159 на людях. Стивен П. Джеймс (Steven P. James), президент и генеральный директор Pionyr: PY314 И PY159 ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРВЫМИ В СВОЕМ КЛАССЕ АНТИТЕЛАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ, СООТВЕТСТВЕННО, ИММУНОСУПРЕССИВНЫХ КЛЕТОК В МИКРООКРУЖЕНИИ ОПУХОЛИ И, ТАКИМ ОБРАЗОМ, УСИЛЕНИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ИММУНИТЕТА. Это уже третья сделка Gilead за четыре месяца, нацеленная на расширение портфеля онкологических препаратов, об этом сказал аналитик Jefferies Майкл Йи (Michael Yee). В марте компания объявила о заключении контракта с Forty Seven Inc на сумму 4,9 млрд долларов, его целью было экспериментальное лечение рака крови. За этим последовал 10-летний договор в прошлом месяце с Arcus Biosciences Inc, чтобы совместно разрабатывать и продавать иммунотерапию рака. По мнению аналитика, такой вариант приобретений является наиболее рациональным способом создания долгосрочной стоимости, в отличие от одной крупной покупки. Фото с сайта politico.com gmpnews