AbbVie и Sosei заключили соглашение по разработке новых препаратов

В первую очередь партнерство компаний Sosei и AbbVie будет направлено на открытие новых малых молекул для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний, сообщает Reuters. Компании планируют разработку и вывод на рынок препаратов, которые действуют на рецепторы, сопряженные с G-белком (GPCR).

Sosei получит 32 млн долл. в качестве авансовых и поэтапных платежей и далее до 377 млн долл., пишет издание. Компания AbbVie также имеет опцию расширить сотрудничество до четырех мишеней для лекарственных препаратов.

В случае разработки препаратов по четырем мишеням соглашение может приблизиться по стоимости к сделкам с Genentech и Takeda, заключенным в 2019 году, рассказал представитель компании Sosei. Стоимость сотрудничества с Genentech составляет до 1 млрд долл., с Takeda – может достигнуть 1,2 млрд долл.

Анастасия Теслина

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