FDA расширило применение вакцины против ВПЧ

Регулятор США одобрил новые показания для вакцины Gardasil 9. Теперь препарат может применяться для предупреждения рака головы и шеи, вызываемого вирусом папилломы человека.

FDA расширило показания к применению 9-валентной рекомбинантной вакцины против вируса папилломы человека Gardasil 9. Теперь показания включают профилактику рака ротоглотки и других раковых опухолей головы и шеи, вызванных ВПЧ типа 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58, пишет Healio со ссылкой на производителя препарата.

Вакцина Gardasil 9 также показана для применения у женщин и мужчин 9—45 лет для предотвращения рака других органов, при предраковых образованиях и папилломах, вызванных ВПЧ определенных типов, следует из информации на сайте регулятора.

Изначально Gardasil 9 была одобрена в 2014 году для применения у пациентов в возрасте от 9 до 26 лет. В 2018 году возрастные рамки применения вакцины были расширены до 45 лет по результатам дополнительных клинических исследований и данных по ее применению.

Анастасия Теслина

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