«Фармасинтез» запросит лицензию на препарат от COVID-19 после успешного прохождения КИ

Минздрав 22 июня выдал компании «Фармасинтез» разрешение на проведение клинических исследований ремдесивира для лечения COVID-19. Препарат защищен патентом компании Gilead Sciences. «Фармасинтез» намерена запросить лицензию на производство препарата после успешного прохождения клинических исследований.

ГК «Фармасинтез» намерена запросить у компании Gilead Sciences лицензию на производство препарата «Ремдесивир» в случае положительных результатов клинических исследований. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании «Фармасинтез».

Компания получила одобрение Минздрава на проведение клинического исследования ремдесивира под торговым наименованием «Ремдеформ» при COVID-19 22 июня.

«В случае положительного результата соответствующих клинических исследований мы обратимся к компании Gilead Sciences с просьбой о предоставлении нам лицензии на производство данного лекарственного препарата в РФ. При этом мы надеемся, что с учетом беспрецедентных мер, принимаемых правительствами всего мира в борьбе с распространением COVID-19, и проявленной ранее компанией Gilead Sciences, предоставившей соответствующие лицензии в 127 странах мира, ответственной гражданской позиции, нам удастся прийти к соглашению по данному вопросу», — заявили в «Фармасинтезе».

В пресс-службе также напомнили, что, согласно ст.1359 ГК РФ, проведение клинических исследований не нарушает прав Gilead Sciences как держателя патента на ремдесивир. «У компании «Фармасинтез» не имеется намерений нарушать права каких-либо лиц на принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности», — добавили в компании.

Ремдесивир (remdesivir) – противовирусный препарат широкого спектра действия, разработанный Gilead Sciences для лечения гепатита С. В период эпидемии новой коронавирусной инфекции ремдесивир разрабатывается как препарат для лечения COVID-19.

В мае Gilead Sciences подписала добровольные лицензионные соглашения, которые дают разрешение девяти компаниям производить и поставлять ремдесивир в 127 стран мира с низким и средним доходом, а также с высоким уровнем дохода при возникновении проблем с доступностью здравоохранения. Однако Россия в этот список не вошла.

О намерении заняться производством ремдесивира в апреле также сообщал «Активный компонент». Компания планировала получить российскую фармсубстанцию в июне этого года и уже летом начать поставки готового препарата.

Маргарита Грошева

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