Roche начала исследование тоцилизумаба и оригинального ремдесивира при COVID-19 в России

Министерство здравоохранения одобрило исследование комбинации ремдесивир и тоцилизумаб у пациентов с тяжелой пневмонией при коронавирусной инфекции. Данный режим будет сравниваться с комбинацией ремдесивир плюс плацебо.

Минздрав одобрил рандомизированное клиническое исследование (КИ) комбинации ремдесивир и тоцилизумаб в сравнении с комбинацией ремдесивир и плацебо у госпитализированных пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной СOVID-19. Это указывается в реестре разрешений на проведение КИ.

В документах FDA и EMA по поводу применения оригинального препарата ремдесивир появляется код разработчика — GS-5734. Он же указан и в данных об исследовании, которое одобрил Минздрав.

Согласно представленной информации, российское испытание будет проходить у 160 пациентов в шести медицинских организациях. Организация, которая проводит КИ — «Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.». При этом указывается, что испытание представляет собой международное многоцентровое клиническое исследование.

«ФВ» направил запрос производителю оригинального препарата ремдесивир компании «Гилеад Сайенсис».

По данным clinicaltrials.gov, Roche совместно с Gilead Sciences начала КИ под названием REMDACTA, где изучаются те же комбинации при тяжелой коронавирусной пневмонии. В нем примут участие 450 пациентов в 32 центрах США и Бразилии.

Ранее Минздрав одобрил также проведение компанией «Фармасинтез» КИ препарата «Ремдеформ» (ремдесивир) для лечения COVID-19. В этом испытании ремдесивир будут получать госпитализированные пациенты в 22 центрах России.

Как ранее сообщал «ФВ», монотерапия препаратом «Актемра» (тоцилизумаб) оказалась неэффективной при начале пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, в связи с чем Roche свернула дальнейший набор участников исследования в Италии. Тем временем компания набрала пациентов в другое КИ тоцилизумаба у госпитализированных пациентов с тяжелой пневмонией при COVID-19, которое получило название COVACTA.

Анастасия Теслина

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