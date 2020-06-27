Инвестор вложит в строительство нового фармзавода в Москве 2,8 млрд рублей

Компания «Брайт Вэй Индастриз» начнет в конце июня строительство фармацевтического завода на площадке «Алабушево».

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» ООО «Брайт Вэй Индастриз» вложит в создание нового производства 2,8 млрд руб., сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Компания планирует производить 78 наименований лекарственных препаратов.

«В реализацию проекта инвестор вложит 2,8 миллиарда рублей и создаст почти 370 рабочих мест, еще 2,5 миллиарда рублей будут направлены на налоговые отчисления в бюджеты всех уровней», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новое производство появится на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» на площадке «Алабушево» и займет участок 3,01 гектара, площадь производственного комплекса составит 49,5 тысячи квадратных метров.

«Завод будет запущен в эксплуатацию в третьем квартале следующего года. На нем будут производить широкий спектр препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта и обмена веществ, дыхательной системы, костно-мышечной системы, а также противомикробных препаратов для системного применения», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Благодаря статусу резидента и локализации производства в ОЭЗ «Технополис Москва» компания может ежегодно экономить до 47% на налогах и других обязательных платежах.

Фото: Олег Кирюшкин

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