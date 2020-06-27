Novartis и Alcon заплатят 347 млн долл. за урегулирование обвинений во взятках

Компания Novartis достигла соглашения с Министерством юстиции, а также Комиссией по ценным бумагам и биржам США касательно урегулирования расследований по фактам дачи взяток. Novartis и ее настоящие и бывшие подразделения уплатят им штрафные санкции в размере 233,9 млн долл. и 112,8 млн долл. соответственно.

По версии Минюста США, дочерние организации Novartis получали выгоду от взяток, в которые были вовлечены медицинские специалисты, больницы и клиники для выписывания препаратов Novartis и использования хирургической продукции Alcon. При этом,чтобы скрыть факты взяток, отчетность подделывалась, сообщает FirstWord Pharma

В частности, подразделение Hellas достигло соглашения об отсрочке судебного преследования за схему по подкупу работников здравоохранения в Греции в 2012—2015 годах, связанную с офтальмологическим препаратом Lucentis (ранибизумаб). В результате Hellas согласилась уплатить Минюсту США 225 млн долл.

Одновременно с этим бывшее подразделение Novartis под названием Alcon, которое отделилось в апреле 2019 года, достигло отдельного соглашения об отсрочке преследования с Минюстом США, а для урегулирования оно заплатит 8,9 млн долл. Компании вменялась подделка документации за 2011—2014 годы во Вьетнаме, чтобы скрыть факты дачи взяток медицинским специалистам для повышения продаж искусственных оптических линз.

Что касается Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Novartis согласилась уплатить в общей сложности 112,8 млн долл. за незаконные действия в Греции и Вьетнаме, а также Южной Корее, где по сообщению компании дела находятся в последней стадии урегулирования с местными властями.

Анастасия Теслина

pharmvestnik